GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle "Başkent Diriliyor" semineri düzenlendi.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Ülkü Ocağı Başkanı Ulaş Can Kavak, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Ulaş Can Kavak, "Kurtuluş mücadelesi için yurdun dört bir yanında yapılan kongrelerin ardından Ankara'ya gelen Paşamız, Ankaralıların ve Seymenlerin yoğun ilgisi ile karşılanmış ve bu karşılama Milli Mücadele için milletimizin inancını ortaya koymuştur. Bu inanç tüm imkansızlıklara rağmen milletimizin vatanın bölünmez bütünlüğü için vereceği mücadelenin müjdecisi olmuştur. Üzerinden değil bir asır bin asır geçse de Milli Mücadele ruhu kaybolmayacak, ilelebet yaşayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından 13. Anıtkabir Komutanı emekli Piyade Albay Muzaffer Taytak, katılımcılara Atatürk ve Anıtkabir ile ilgili sunum yaptı.

Seminerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Anıtkabir 13. Dönem Komutanı Muzaffer Taytak'a katılımlarından dolayı plaket taktim etti.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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