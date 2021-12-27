Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü Gölbaşı'nda kutlandı - Haberler
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü Gölbaşı'nda kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü Gölbaşı'nda kutlandı
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde etkinlik düzenlendi.

ANKARA (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskiner, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemi belirten konuşmalar yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından oratoryo gösterisi sunuldu.

Etkinlik, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından verilen konserle sona erdi.

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AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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