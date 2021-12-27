ANKARA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü Keçiören'de kutlandı.

Keçiören Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki ilk Genelkurmay karargahı olan tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası önünde sinsin ateşi yaktı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün önce Ankara'ya, ardından da Keçiören'e gelerek binayı karargah olarak kullandığını belirtti.

Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılayan kahraman Seğmenlerin, "Atam seni karşılamaya geldik ama vatan uğruna ölmeye geldik" dediklerini anımsatan Altınok, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, küllerinden doğuşunda 27 Aralık 1919'un çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Atatürk'ün mili mücadele için Samsun'da başlayan kahramanlık öyküsünün Erzurum ve Sivas Kongreleri'nin ardından Ankara'ya gelişiyle devam ettiğini anlatan Altınok, Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarına Allah'tan rahmet diledi.

Kutlama programına AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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