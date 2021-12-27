ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 102. YIL DÖNÜMÜ

ANKARA (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'un mesajı şöyledir:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolda Kurtuluş Savaşı önce bölge bölge direnişin, ardından birlik bilincinin teşekkülünün, sonrasında ise topyekün bir vatan müdafaasının destanıdır. Diyebiliriz ki mukaddesata kalbi ve fikri olarak mutlak adanmışlığın, bir ve bütün halde milli iradeye dönüştüğü mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. Zaferi getiren de bu dönüşüm olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları Ankara'ya gelmeden önce işte bu oluşumu tamamlamışlar ve artık arkalarında büsbütün bir milletin varlığıyla geleceğin başkentine gelmişlerdir. Dolayısıyla 27 Aralık 1919 alelade bir gelişin tarihi değildir. Hazırlıkların, amaçların, hedeflerin tamam olduğu; temelinde bir inanç, ufkunda bir fikrin bulunduğu, zafere kilitlenmiş bir harekatın adeta hücum emridir 27 Aralık. Tarihin değiştiği anlarda yaşananları anlamak için o yaşanmışlığın altında yatan ruha ve düşünceye bakmanın esas olduğunu asla unutmamak, şanlı tarihimizin her bir anı gibi 27 Aralık tarihini de bu doğrultuda değerlendirmek mühimdir. Zira olaylar yaşanır ve geride kalır, fikirler ise ilerlemeye devam eder.

Ankara'ya gelişinin 102'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Türk milletinin tam bağımsızlık iradesinin ve muasır medeniyet idealinin kalbi olma gururunu yaşayan bütün Ankaralıların bu kutlu gününü tebrik ediyorum. "

(27. 12. 2021)

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