Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı için Ödemiş'te koşu düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 atlet, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla 10 kilometrelik koşu gerçekleştirdi.

Ödemiş Belediyesporlu Nurettin Zafer ve öğretmen İhsan Gündüz, Gölcük Yaylasından, ilçe merkezindeki Kültürpark'a kadar koştu.

İhsan Gündüz, AA muhabirine Kurtuluş Savaşı'nın en önemli olaylarından olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. Yılı kapsamında koşuya katıldıklarını ifade eden ederek, "Bu yıl koşu pandemi dolayısıyla sembolik olarak Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Koşumuzu Türk Bayrağı ile birlikte gerçekleştirmenin sevincini yaşadık." dedi.

Nurettin Zafer ise böyle anlamlı bir koşuya katılmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp