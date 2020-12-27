Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu
27.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:02
-MSB tarafından paylaşılan videoda Garnizon Koşusu'na katılan askerler -Anıtlabir'deki törende mozeleye çelenk bırakılması ANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.
-MSB tarafından paylaşılan videoda Garnizon Koşusu'na katılan askerler
-Anıtlabir'deki törende mozeleye çelenk bırakılması ANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. Koşunun ardından Anıtkabir'de düzenlenen törende mozeleye çelenk bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı