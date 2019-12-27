Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Kahranmankazan'da tören düzenlendi.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Kahranmankazan'da tören düzenlendi.
Büyükşehir Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan "1919'da Ankara" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.
Gazi İlkokulu öğrencilerince seymen gösterisi sunuldu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi, şiirler okundu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi canlandırdı.
Programın sonunda ilçe genelinde okullar arasında düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal, Garnizon Komutanı Albay Sadettin Karakan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.