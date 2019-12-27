Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

27.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:08

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.

Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı.

Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir güzergahını takiben Anadolu Meydanı girişinde sona erdi.

Kaynak: AA