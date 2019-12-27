Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

27.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:08
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

Gazi 'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na subay ve astsubayların yanı sıra öğrencileri de katıldı.

Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı.

Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir güzergahını takiben Anadolu Meydanı girişinde sona erdi.

Kaynak: AA
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