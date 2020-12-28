Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı

28.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:34
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı

Mamak Belediyesi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi'nin 101'inci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı.

Mamak Belediyesi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi'nin 101'inci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı.

Kutlamalar kapsamında, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seymen Ekibi mahallelerde gösteriler yaptı. Eğitmenlerin kortej yürüyüşü gerçekleştirdiği kutlamalarda, pandemi dolayısıyla sokağa çıkamayan vatandaşlar da evlerinin balkonlarından destek vererek coşkuya ortak oldu.

"Cumhuriyetin ilanının ilk adımı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 101 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirterek, "27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür. 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan hazırlık çalışmaları 27 Aralık'ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleşmiştir. Ankara, önce Milli Mücadele'nin karargahı daha sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti oldu. Bu tarihi günün 101'inci yıl dönümü vesilesiyle Mamak Belediyesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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