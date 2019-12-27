Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Gölbaşı'nda kutlandı

27.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:28

Gölbaşı'nda Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 lise öğrencisi seymen gösteri sundu.



Gölbaşı Belediye Stadyumu'nda Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili bir temsil gerçekleştirildi. Türksat sponsorluğunda düzenlenen programda, 2 bin 500 öğrenci seymen oyunu ile Atatürk'ü karşıladı. Gölbaşı halkının yoğun ilgi gösterdiği programda renkli görüntüler oluştu. Liseli öğrencilerin gösterisi büyük alkış aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA