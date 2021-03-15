Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Tören alanında anıta çelenk sunulması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

Atatürk'ün Adana'ya gelişinin temsili canlandırılması Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

ADANA (AA) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

İlk olarak Atatürk Parkı'nda, düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adana Tren Gar'ında devam eden programda Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı ve trenden inen bir gazi, Vali Elban'a Türk bayrağı verdi.

Katılımcılar daha sonra Atatürk Evi Müzesini'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Adana'dan aldığı ilhamla milli mücadele başladığını açıkça ifade ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa