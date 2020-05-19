"Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" için aday belirleme süreci başladı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" için aday belirleme sürecinin başladığını bildirdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" için aday belirleme sürecinin başladığını bildirdi.

Yüksek Kurumun Twitter adresinden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere verilmek üzere "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü" için aday belirleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday belirleme sürecinin başlamış olduğunu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle duyurmaktan kıvanç duyarız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA