Atatürk'ü anmak için yola çıkan Bisiklet İnisiyatifi Grubu üyeleri Polatlı'ya ulaştı

" 10 Kasım'da 10 Bisikletli Anıtkabir'e" isimli projesi kapsamında İstanbul'dan yola çıkan Bisiklet İnisiyatifi Grubu üyeleri, yolculuklarının 6'ncı gününde Polatlı ilçesine ulaştı.

Ekip üyeleri Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ile Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, bölgenin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi ve Sakarya Zaferi hakkında bilgi verdi.

Bir ayağını trafik kazasında kaybettiği için tek ayakla bisiklet kullanan ampute sporcu Ahmet Dönmez, İstanbul Tuzla'da Atatürk'ün konakladığı evden aldıkları toprak ve Türk bayrağını 10 Kasım'da Atatürk'e sunmak üzere 3 Kasım'da yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuğa 10 kişi başladıklarını aktaran Dönmez, yolculuğun zorluğu nedeniyle 4 kişi kaldıklarını ifade etti.

Zorlu yolculuğun ardından Polatlı'ya geldiklerini belirten grup üyesi Nesrin Yaman ise Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği alanlarda gördüklerinden çok duygulandıklarını dile getirdi.

Grup üyeleri daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.