Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hakkari'de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, kendilerini milletten üstün görenlerin, "göbeğini kaşıyan adam", "bidon kafalı", "dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir olamaz", "makarnacı", "kömürcü" diyerek, hala milli iradeyi aşağılamayı sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, "Bu milletin hepsinin de kim olursa olsun oyu birdir. Bunları aşağılayamazsın. Demokrasinin güzelliği de burada değil mi? Demokrasinin güzelliği burada. Ayırt etmek yok, ayrımcılık yok." diye konuştu.

Demokrasiyi hazmedememiş bu kesimin her seçimin ardından ortalığı karıştırmaya, halkın sandığa yansıttığı iradeyi önemsiz hale getirmeye hep gayret ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Darbeyi, cuntayı, vesayeti yücelten yaklaşımları sergileyenlerin ideal örneğinin hep tek parti dönemi olması boşuna değildir. Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynı madalyonun iki yüzü gibidir." ifadesini kullandı.

Ülke siyasetinin en önemli sorununun, milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle kavgalı anlayışın hala etkinliğini devam ettirebilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Oysa dünyanın ve Türkiye'nin yürüdüğü istikamette bu tür faşizan eğilimlere asla yer yoktur. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin, özgürlüklerin, güvenlik ve refah arayışlarının bulunduğuna inanıyor, biz de bu istikamette çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sadece ekonomide değil, demokraside de dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline gelme kararlılığını ifade ettiğini anlatan Erdoğan, "İnşallah gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonları üzerinde yükselecek geleceğin Türkiye'si bu tür tartışmaları tümüyle geride bırakacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Ecdat yüzünü Batı'ya çevirmişti ama her fırsatta Doğu'ya da dönmesi, oraları da güvenliğe ve huzura kavuşturması gerekiyordu. Bugün de aynı işi yapıyoruz. Bizim demokraside de ekonomide de hak ve özgürlüklerde de insani değerlerin korunması hususunda da asıl mücadele alanımız Batı'dır. Bunun için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Bunun için 'one minute' diyoruz, bunun için 'tüm insanlık güvende değilse, kimse güvende olamaz' diyoruz, bunun için 3,5 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, bunun için Myanmar'daki nehirlerde ve Akdeniz'in karanlık sularında boğulan mazlumların sızısını yüreğimizde hissediyoruz."

Türkiye'nin bu nedenle insani yardımlarda dünyada ilk sırada yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Amerika filan bizim önümüzde değil. Milli gelire göre dünyanın bir numarası biziz. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum." dedi.

Türkiye'nin terör örgütleri eliyle bombalar patlatılarak, sınırları boyunca terör koridorları kurularak bu mücadelesinden vazgeçirilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, "İşte bu gece maalesef Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi bir yandan arkamızdan kurulan tuzakları bozarak, bir yandan hedeflerimize sıkı sıkı sarılarak tarihin önümüze açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip, elebaşları için ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlularını ülkemize çevirmiş Suriye'deki mensuplarıyla kolkola girip, devriye gezerken Irak'taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Hepsini gayet iyi biliyoruz. Halbuki biz onlara her fırsatta bu oyunun tutmayacağını, terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran olacağını hep söyledik, söylüyoruz. Tabi bu arada boş da durmuyoruz. İşte bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi."

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından İdlib'de de güvenliği ve huzuru sağlama yönünde önemli adımlar attıklarına işaret eden Erdoğan, "Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz. Fırat'ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. İnşallah çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu adımları DEAŞ kuklasını ortaya sürerek kesebileceklerini sananların yanıldıklarını görmeye başladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı yürütülen küresel yalan ve iftira kampanyalarının en büyük kaynağı haline gelen Feto ihanet çetesinin çırpınışlarının da artık fayda vermeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Deşifre olmuş oyun, başarısızlığa mahkumdur. Biz bu oyunu çözdük. İnşallah en kısa sürede bize kurulan tuzakları sahipleri ve piyonlarının başlarına geçirip, yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İstanbul Havalimanı gibi eserleri dikmekle olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü anmanın da anlamanın da lafla değil, böyle olacağını vurgulayarak, bu duygularla bir kez daha vefatının 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal'i tazimle yad etti.

Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın lafla olmayacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı gibi eserleri dikmekle olur. Köprüler yapmakla olur, metrolar yapmakla olur, kendi uçağınızı, insansız hava araçlarınızı yapmakla olur. İşte göreve geldik, yüzde 20 idi savunma sanayindeki eserlerimiz, şimdi bunu yüzde 65'e çıkardık. İşte böyle olur. Yani biz Batı'nın kapısında, şurada burada sıraya girmek suretiyle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkamayız. Biz kendi eserimizi kendimiz üreteceğiz. Hem inşa edeceğiz, hem ihya edeceğiz. Gençler, ona göre... Çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla gayret edeceğiz. ve onun için de tabii inşallah gelecek hep birlikte bizim olacak."

Bu toprakları vatan haline getirmek için bin yıldır canlarını ortaya koyan şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu düzenlediği toplantı dolayısıyla kutladı.

Erdoğan, önemli bir ülkeye büyükelçi olarak gideceğini ifade ettiği Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Programa bazı kabine üyeleri ile yüksek yargı organları temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

(Bitti)