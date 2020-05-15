Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, 19 Mayıs'ın onurlu bir milletin, köklü bir devletin kaderinin yazıldığı, bağımsızlık mayasının yeniden bu topraklara çalındığı parlak bir gün olduğunu belirtti.

O gün Samsun'dan doğan güneşin, Anadolu'yu kaplayan karanlığı aydınlattığını ve Türkiye'yi bugün parlayan bir yıldız yaptığını ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için her geçen gün hedeflerini daha yükseğe taşıyan genç Türkiye Cumhuriyeti, 19 Mayıs'ta başlayan destansı mücadelenin ve bu mücadeleyi verenlerin eseridir. Tarihe altın harflerle yazılmış istiklal mücadelemizi ortaya koyan o ruh, bugün hala canlıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti emanet ettiği gençler, vatan, bayrak ve millet sevgisinin her şeyden üstün tutulduğu istiklal mücadelesi ruhuyla ülkemizi çok daha ileriye taşıma kararlılığı ve azmiyle çalışmaktadır."

Erdoğan da, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençliğine emanet olduğunu kaydederek, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA