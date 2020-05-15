Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru Gaziantep Valisi Davut Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı ilan etmek adına Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'ici yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödendiğini, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterildiğini hatırlatan Gül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilen bu değerli emaneti yaşatmak ve korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Gül, gençlerin ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak yetişmesinin en büyük arzusu olduğunu kaydetti.

Salgın günlerinde dikkatli olunması gerektiğine değinen Gül, şunları aktardı:

"Bugün dünyanın emsaline çok az rastladığı bir pandemi ile mücadele ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda yokluk içerisindeki milletimiz birlik beraberlik ruhuyla düşmana nasıl meydan okuyup kahramanlık destanı yazdıysa, bugünleri de aynı birlik ruhuyla gençlerimizin, sizlerin katkısıyla beraberce aşacağımıza olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve değerli Gaziantepli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA