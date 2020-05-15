Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru
Artvin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak tören düzenlendi.
15.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:32
Artvin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak tören düzenlendi.
Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Artvin Gençlik Spor Müdürü Mustafa Demirkıran öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok az sayıda kişinin katılımıyla yapılan tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene katılanların maske takarak sosyal mesafe kuralını uyduğu gözlemlendi.
Kaynak: AA