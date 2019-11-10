CANLI YAYIN: Ulu Önder Atatürk'ü, 81 yıldır özlem ve saygıyla anıyoruz

Atatürk'ü 81 yıldır minnet ve özlemle anıyoruz

Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti.

10.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:47
Atatürk'ü 81 yıldır minnet ve özlemle anıyoruz

Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi , 81 yıl önce 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti.

Kaynak: Dunya.com

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