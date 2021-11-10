Atatürk Trakya'da törenlerle anıldı

KIRKLARELİ (İHA) - Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılı sebebiyle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da anma törenleri düzenlendi. Trakya Bölgesi'ndeki illerde Atatürk heykelinin önünde düzenlenen törenlerde anıtlara çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Mustafa Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile trafik akışı dururken, tören alanında ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Siren seslerinin sona ermesiyle anıtın önündeki programlar sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti. - TEKİRDAĞ