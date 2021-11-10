Atatürk Terme'de törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında tüm yurtta olduğu gibi Terme'de de törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, ilçe protokolü siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerden duygu dolu program

Düzenlenen törenin ardından Belediye Kültür Merkezi'nde Terme Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından anma programı yapıldı. Program sonunda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle ilçe okulları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri erme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan tarafından takdim edildi. - SAMSUN