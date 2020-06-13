"Atatürk'ten sonra duvarlarda en çok benim fotoğrafım kaldı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Atatürk'ten sonra duvarlarda en çok benim fotoğrafım kaldı"

Hastanelerde ve sağlık ocaklarındaki fotoğraflarda 'sus' işareti yaparak akıllarda yer eden manken Dilek Tunca, İzmir'de bulunan özel bir hastanede anjiyo oldu.

13.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:27

Hastanelerde ve sağlık ocaklarındaki fotoğraflarda 'sus' işareti yaparak akıllarda yer eden manken Dilek Tunca, İzmir'de bulunan özel bir hastanede anjiyo oldu. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler, Türk tıp dünyasında özel bir yeri olan Tunca'ya büyük ilgi gösterdi.

Manken Dilek Tunca, 1976 yılında "Sus" işareti pozuyla bir fotoğraf çektirdi. Bu fotoğraf, Türkiye'deki ve yurt dışındaki hastaneler ve sağlık ocaklarının duvarlarında uzun yıllar yer aldı. Hemen hemen herkesin tanıdığı; ancak ismini bilmediği biri olan Dilek Tunca, geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında İzmir'de bulunan bir özel hastanede tedavi oldu. Kalbine daha önce stent takılan Tunca'ya anjiyo yapıldı.

"Atatürk'ten sonra en çok benim fotoğrafım duvarlarda kaldı"

Tedavisinin ardından konuşan Dilek Tunca, hiçbir rahatsızlığının kalmadığını ve doktorunun operasyonu 3 dakikada bitirdiğini ve güzel geçtiğini söyledi.

Hastanede kaldığı süre boyunca tüm çalışanların kendisine büyük ilgi gösterdiğini belirten Tunca, "Hastanedeki hemşireler ve doktorlar beni tanıyarak yanıma geldiler. Bana çok iyi davrandılar, hatırımı sordular. Bütün sağlık çalışanları elleri öpülesi insanlar" dedi.

44 yıl önce çektirdiği fotoğrafın tüm sağlık kuruluşlarının duvarlarında yer aldığının sorulması üzerine Tunca, şu yanıtı verdi:

"Ben o fotoğraftan dolayı her zaman çok mutluyum. Fotoğrafım duvarlardan senelerce inmedi. Atatürk'ten sonra en çok benim fotoğrafım duvarlarda kaldı. Hayatımın en zor anlarımda doktorlar ve hemşireler yardımıma koştu."

"Dilek Tunca'nın Türk tıbbında çok özel bir yer var"

Dilek Tunca'nın kalp operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. İstemihan Tengiz, Tunca'nın Türk tıbbı içinde çok özel bir yeri olduğunu söyleyerek, "Ben küçüklüğümde hastanelere gittiğimde kendisinin resmini görürdüm ve bende hep bir rahatlık izlenimi oluştururdu. Halen aynı güler yüze sahip bir insan kendisi. Hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Bizim için çok özel bir insan kendisi. Ben bütün personelin Dilek Hanım ile tanışmasını özellikle istedim. Ondan alacakları bir feyz mutlaka vardır diye düşündüm" dedi.

Yapılan operasyonu hakkında da bilgi veren Tengiz, "Dilek Tunca'nın kalp damarlarına daha önce takılan bir stendi vardı, bugün de onun kontrolünü yaptık. Operasyonu lokal anesteziyle yaptık ve bu sırada muhabbet ediyorduk. Operasyonu çok kısa sürede bitirdik ve sonucunun da güzel çıkması hepimizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Tunca'ya hemşireler büyük ilgi gösterdi

Hastanede görev yapan hemşirelerden Mehtap Üçdal, Dilek Tunca'nın fotoğrafını çocukluğundan beri tüm hastanelerde gördüğünü ve o fotoğrafında mesleğini seçmesinde büyük etkisi olduğunu ifade etti. Üçdal, Dilek Tunca'yı burada gördükleri için çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını belirterek, "Çocukluğumdan beri onu hemşire olarak düşünürdüm ama bugün onun manken olduğunu öğrendim. Dilek Hanımın o 'sus' işareti herkesin aklında kalan bir işaret. Biz de kendi hastanemizde 'sus' işaretini yapıp temsil etmek istedik" dedi.

Daha sonra Dilek Tunca, hemşireler ile birlikte "Sus" pozu verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Göztepe Otomobil Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Atatürk'ten sonra duvarlarda en çok benim fotoğrafım kaldı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 17:28:32. #1.15#
title