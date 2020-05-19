"Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı
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"Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

Bilecik'te her yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen "Atatürk" temalı kitap sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan gençlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırıldı.

19.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:26

Bilecik'te her yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen "Atatürk" temalı kitap sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan gençlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Semih Kaya, her yıl 19 Mayıs'ta düzenlenen sergiyi sosyal medyaya taşıdı.

Atatürk'ün kaleme aldığı, okuduğu ve hakkında yazılan kitapların yer aldığı serginin videosu, her iki kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, her zaman gençlerin yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İl Halk Kütüphanemizde bulunan Atatürk bölümündeki yaklaşık 2 bin kitapla her yıl sergi açarak gençlere ulaşıyorduk. Bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamında gençlerimiz evlerinde bulunuyor, kütüphaneler de okuyucuya kapalı. Biz de buraya gelemeyen gençlere ulaşmak ve daha fazla gencimize dokunabilmek amacıyla sosyal medyadan böyle bir program yapalım istedik."

Ülke genelinde kutlamaların sosyal medya aracılığıyla sürdürüldüğünü kaydeden Özdemir, "Sosyal medyadan iyi bir dönüş aldık, gençlerimizle bu haftayı dolu dolu geçirmek için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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