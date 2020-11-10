Atatürk, Tarsus'ta törenle anıldı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Atatürk, Tarsus'ta törenle anıldı

10.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:41
Atatürk, Tarsus'ta törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Tarsus'ta da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Tarsus'ta da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü münasebetiyle Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma ve anma programına protokol üyeleri ile katılım sağladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunması esnasında gönlere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki anma töreninin ardından Başkan Bozdoğan, protokol üyeleri ile birlikte Mehmet Bal Sanat Galerisinde, Adana Filatelistler Deneği üyeleri tarafından düzenlenen 'Atatürk' konulu pul sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergilenen pul koleksiyonlarını büyük bir dikkat ve hayranlıkla inceleyen Başkan Bozdoğan, bu anlamlı günde serginin açılmasında emeği geçen sanatçıları tebrik etti.

Atatürk'ün fikirleri ve ilkeleri ışığında gittiklerini belirten Bozdoğan, "Atamızın bize bıraktığı cennet vatanı, fikirlerini ve eserlerini gösterdiği hedeften şaşmadan her zaman koruyup kollayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyetimize daima sahip çıkarak Atamızı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Her 10 Kasım'da yüreğimiz burkulsa da hüzünlensek de Atamıza duyduğumuz özlemi her zaman yaşıyoruz. Atatürk'ün bizlere yol gösterdiği ışık, hiçbir zaman sönmeyecek. Bu bağlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi. - MERSİN

Atatürk, Tarsus'ta törenle anıldı
Atatürk, Tarsus'ta törenle anıldı
Atatürk, Tarsus'ta törenle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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