Atatürk Stadyumu bir ilke ev sahipliği yapacak
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Atatürk Stadyumu bir ilke ev sahipliği yapacak

Atatürk Stadyumu bir ilke ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yıllarca birçok ilke sahne olan Denizli Atatürk Stadı, yarın tarihi bir güne daha tanıklık edecek.

Yıllarca birçok ilke sahne olan Denizli Atatürk Stadı, yarın tarihi bir güne daha tanıklık edecek.

Ülkemizin altın kemer sahibi olan başpehlivanları Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde boy gösterecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yarın Denizli Atatürk Stadı ilk kez yağlı güreşlere ev sahipliği yapacak. Bu önemli günde Denizlili sporseverleri yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Denizli Atatürk Stadı, bugüne kadar tarihe tanıklık eden birçok olaya sahne oldu. Yarın yine bir ilk Atatürk Stadı'nda yaşanacak. Pamukkale Belediyesi, kent merkezinde ilk kez Pamukkale Yağlı Güreşleri adıyla çok önemli bir organizasyona imza atacak. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemer kazanan başpehlivanların da aralarında bulunduğu 38'i başpehlivan 500 pehlivan yarın Denizli Atatürk Stadı'nın çimlerinde Denizlili güreş severler için mücadele edecek. Sabah 10.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek olan bu tarihi güreşleri sporseverler ücretsiz olarak takip edebilecekler. Tüm pandemi önlemlerinin alındığını söyleyen Başkan Örki, stadın dezenfekte edildiğini ve girişte ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması yapılacağını belirtti.

Büyük organizasyon ücretsiz

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kentin en önemli markası Denizlispor'un lig maçlarını oynadığı Denizli Atatürk Stadı'nın yarın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi olarak çok özel bir spor organizasyonu düzenledik. Atatürk Stadı'nda ilk kez bir yağlı güreş müsabakası yapılacak. Ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerine ülkemizin en iyileri katılacak. Kıymetli vatandaşlarımızı Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne izlemeye davet ediyorum. Ücretsiz olacak ve heyecan da çok büyük olacak. İlkin yaşanacağı Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne tüm halkımızı bekliyorum" dedi. - DENİZLİ

Atatürk Stadyumu bir ilke ev sahipliği yapacak
Atatürk Stadyumu bir ilke ev sahipliği yapacak
Atatürk Stadyumu bir ilke ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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