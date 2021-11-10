Atatürk Sinop'ta anıldı - Haberler
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Atatürk Sinop'ta anıldı

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Atatürk Sinop'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Sinop'ta anıldı.

SİNOP (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Sinop'ta anıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu dakikalarda tüm yurtta olduğu gibi Sinop'ta da hayat durdu. Sinop Valiliği önünde yapılan törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş sayıda katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından bayraklar yarıya indirilerek Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Valilik önünde gerçekleştirilen tören sonrası etkinlikler Sinop Kültür Merkezi Salonunda devam etti. - SİNOP

Atatürk Sinop'ta anıldı

Atatürk Sinop'ta anıldı

Atatürk Sinop'ta anıldı

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