Atatürk sevgisini kanaviçeye yansıttı
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Atatürk sevgisini kanaviçeye yansıttı

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Atatürk sevgisini kanaviçeye yansıttı

Sinoplu genç kız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini, kanaviçeye işledi.

Sinoplu genç kız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini, kanaviçeye işledi.

Sinop'ta hobi malzemeleri satışı üzerine dükkan işleten genç girişimci Simge Süme, Atatürk sevgisini ilmek ilmek işlediği ve dükkanına astığı kanaviçe Atatürk portresi ile gösteriyor. Yaptığı kanaviçe Atatürk potresinin müşterileri tarafından çok beğenildiğini söyleyen Simge Süme, sipariş üzerine özel çalışmalar da yaptığını söyledi.

Atatürk'ü çok sevdiğini, bu sevgisini işlediği kanaviçeye yansıttığını söyleyen Simge Süme, "Kanaviçe işlemeyi seviyorum. Atatürk'ü ve bayrağımızı çok seviyorum. Atatürk sevgimi kanaviçe sevgimle birleştirdim ve sonucunda böyle bir şey ortaya çıktı. Dükkanımızda da böyle güzel bir eseri sergilemek istedim. Müşterilerimden de çok güzel tepkiler alıyorum. Görenler nasıl yaptığımı soruyor. Böyle minyatür Atatürk portresi yaptım ve dükkanımıza astık" şeklinde konuştu - SİNOP

Atatürk sevgisini kanaviçeye yansıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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