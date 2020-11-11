Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı

11.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:13
Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı

Kartal Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü dolayısı ile bir sokak sergisi düzenledi.

Kartal Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü dolayısı ile bir sokak sergisi düzenledi.

"O Her Yerde" adını taşıyan ve Ata'nın fotobloklarından oluşan sergi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kartal Meydanı ve Kartal'ın en işlek caddelerinden biri olan Ankara Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları da dikkate alınarak açık havada düzenlenen sergi kapsamında Atatürk'ün farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarından oluşan fotobloklar, Kartal Meydanı ve Ankara Caddesi'ne yerleştirildi. Yoğun ilgi gören sergide vatandaşlar, Ata'ya olan sevgi, saygı ve minnetlerini, fotobloklar ile bol bol fotoğraf çektirerek gösterdi.

"O Her Yerde" sergisi, 12 Kasım Perşembe gününe kadar Kartal Meydanı ve Ankara Caddesi'nde görülebilecek. - İSTANBUL

Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı
Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Atatürk sevgisi Antalya'yı aydınlattı
Atatürk sevgisi Antalya'yı aydınlattı
Serebral palsi hastası Selin'in duygulandıran Atatürk sevgisi
Serebral palsi hastası Selin'in duygulandıran Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Timur Selçuk Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:14:24. #1.15#
title