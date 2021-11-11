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Atatürk, Sevdiği Türkülerle Anıldı

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Atatürk, Sevdiği Türkülerle Anıldı

İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseriyle sahne aldı.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında, dün gün içerisinde düzenlenen törenlerle Ulu Önder anıldı. İnegöl Belediyesi, 10 Kasım akşamı da "Atatürk'ün sevdiği türküler" konseri düzenledi.

İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun sahne aldığı konser, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Belediye Başkanı Alper Taban ve meclis üyeleri de katıldı. Sarı Zeybek canlandırması video gösterimiyle başlayan konserde, Şef Yücel Düzel yönetimindeki İnegöl Belediyesi THM Korosu solo ve koro eserlerle kulakların pasını sildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirildiği konserde, zaman zaman vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

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