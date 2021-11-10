Atatürk Sergisi beğeni topladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk Sergisi beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Atatürk Sergisi beğeni topladı

Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma kapsamında 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi, ziyaretçilerinden tam not aldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma kapsamında 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi, ziyaretçilerinden tam not aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümü kapsamında Atatürk Evi'nde 'Atatürk' konulu sergi düzenlendi. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, askeri yetkililer ve ziyaretçiler, Atatürk'ün milli mücadele dönemini anlatan fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, fotoğraflar hakkında bilgi alırken, Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. - KAYSERİ

Atatürk Sergisi beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title