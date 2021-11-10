Atatürk, Selanik'te doğduğu evde törenle anıldı (2)

'ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde, dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Programa katılan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Topraklarımız üzerinde hesap yapanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti gençleri tanıması gerekiyor. Karşısındaki millet köklü tarihi olan bir millet" dedi.

Atatürk'ün dünya barışındaki önemini ifade eden Yüksel, "Bu konuda da Gazi Mustafa Kemal, bence dünya barışının en önemli karakterlerinden biri. O yoklukta Türk milletini nasıl bir araya getirmiş, o koca Türk milleti koca koca dünya ülkelerine yedi düvele meydan okumuş? İş nerelere kadar gelmiş, masada nasıl oturulmuş, bunların hepsinin yakın tarihinin incelenmesi lazım. Özü şu, ben özellikle hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Buradaki soydaşlarımızı yalnız bırakmayalım, pazar günü üstelik Bulgaristan'da seçim var, bütün soydaşlarımızı çifte vatandaşlarımızı sandığa gitmeye davet ediyorum. Oradaki soydaşlarımızın hakkının en iyi şekilde savunabilir güçlü bir meclis yapısı olsun istiyorum. Biraz birlik olalım ne olur" dedi.