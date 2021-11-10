Atatürk, Selanik'te doğduğu evde törenle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, "Bugün her kesimden insanımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu milli müdafaa ve bağımsızlık yolunda daha güçlü bir şekilde kenetlendiğini görüyor ve geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında Selanik'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında öğrenci gruplarının da bulunduğu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesindeki anma koronavirüs tedbirlerine göre düzenlendi. Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada evin dışında bulunan yoğun kabalık, anmayı kurulan ekranlardan takip etti. Resim törenin ardından Ata'nın evi ziyarete açılırken, ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı.

Edirne'den gelen Ece Serayhan ise Atatürk evinin içine girdiğinde çok farklı bir duygu yaşandığını belirterek, "Hayalimden daha güzel. Dışarıdan bakınca çok bir şey hissetmiyorsunuz gibi oluyor ama içeriye girdiğinizde Atatürk'ü cidden hissediyorsunuz. Burada yaşadığını hissediyorsunuz" dedi.