Atatürk, Selanik'te doğduğu evde resmi törenle anılacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik kentindeki ev, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasından Atatürk'ün evine gelenler, duygusal anlar yaşadı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan "Randevu usulüyle listemizi oluşturduk. Bunun duyurusunu önceden yapmıştık. Türkiye'den gelen misafirlerimize Atatürk evini gezme imkanı vereceğiz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Yarın yapılacak anma töreni öncesi Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret edenler, duygusal anlar yaşadı.

Asil Fuat Düzgüner de İzmir'den geldiğini belirterek, "Manevi duyguyu hissetmek için burada bulunmayı uygun gördük. İzmir'in Atatürk'e olan bağlılığını biliyorsunuz. Önderimiz, başkomutanımız bize Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamayı armağan eden atamız, burada bulunmayı tercih ettik. Gördüğüm kadarıyla çok güzel bakılıyor; herkese tavsiye ediyorum. Ata'mızı burada da ziyaret etsinler. Tüylerim diken diken oldu. Herkese şiddetle tavsiyem; mutlaka burayı görsünler. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini anlamak için çok önemli. Çok farklı duylar içindeyim. İyi ki doğmuş, iyi ki varmış ve bu ülkeyi armağan etmiş. Kendisine sonsuz minnetlerimi, İzmir ve Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak sunmayı bir Türk olarak görev biliyorum. Muhtaç olan kudret asil olanda kanda her zaman mevcut. Ülkemize güvenelim, ülkemizi sevelim" diye konuştu.