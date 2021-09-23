ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI - Haberler
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ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Abdulcelil Doğan (36), iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak istedi.

ANTALYA'da Abdulcelil Doğan (36), iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak istedi. Düşme riski olan kayalıkta 40 dakika posteri asmaya çalışan Doğan, polisler tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Caddesi Varyant üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Abdulcelil Doğan, iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini falezlerin uç kısmına asmak istedi. Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu. Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti.

Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI

ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi

Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı çevredekiler korku dolu gözlerle izledi
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Haber: ATATÜRK POSTERİNİ FALEZLERE ASMAK İSTERKEN ZOR ANLAR YAŞADI - Haberler
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