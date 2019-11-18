Atatürk posteri önünde eğilme soruşturması: Okul müdürlerine uzaklaştırma
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Atatürk posteri önünde eğilme soruşturması: Okul müdürlerine uzaklaştırma

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

18.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:34
Atatürk posteri önünde eğilme soruşturması: Okul müdürlerine uzaklaştırma

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.


Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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