Atatürk Parkı" İçin Yapılan Oylamaya CHP Katılmadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye meclis toplantısında bir parkın isminin "Atatürk Parkı" olarak değiştirilmesine AK Parti, MHP ve Bağımsız meclis üyeleri "olur" oyu verirken CHP'li üyelerin oylamaya katılmaması dikkat çekti.

Mudanya Belediyesinin bugünkü meclis toplantısına belediye tarafından yapılan Ata Park'ın adının Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi için verilen önergesi için oylama yapıldı.

AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleri grupları tarafından ortak verilen önergeyi Başkan Hayri Türkyılmaz önce geri çekeceğini söyledi, Bunun yasal olmadığı kendisine söylenince komisyona geri çekmek için oylamaya açtı. AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleri oyları ile bu teklif ret oldu ve Türkyılmaz, parkın adını Atatürk Parkı olarak oylamak zorunda kaldı.

Ata Park'ın Atatürk Parkı olarak değiştirilmesi oylamasına CHP'li meclis üyeleri katılmadı. AK Parti ve MHP ile Bağımsız üyeler Atatürk isminde hemfikir olurken CHP'li üyelerin oylamaya katılmaması şaşkınlık yaşattı. - BURSA