Atatürk Parkı halkın istediği gibi dönüşüyor
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Atatürk Parkı halkın istediği gibi dönüşüyor

Atatürk Parkı halkın istediği gibi dönüşüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Çınar Mahallesi Atatürk Parkı'nda başlattığı dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların taleplerine sessiz kalmayan Maltepe Belediyesi, projede revizyona gitti.

Belediye yeşil alan miktarını 906 metrekareden 1080 metrekareye çıkarttı. Fazla görülen beton alan ise kesilerek parktaki ağaçlar yeşil alana dahil edildi.

İlçe genelindeki park ve yeşil alan sayısını arttırmak için harekete geçen Maltepe Belediyesi, Çınar Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda da büyük bir dönüşüm projesi başlattı. Dönüşüm kapsamında 2.500 metrekare alan yeniden düzenlenerek sosyal yaşam alanları artırılacak. Yeşilin hakim olacağı park alanında vatandaşların rahat nefes alabileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve yürüyüş yapabileceği yeni alanlar inşa edilecek. Çocuklar için oyun alanları da genişletilerek 200 metrekareye çıkarılacak. Dönüşüm kapsamında park alanı içine kurulacak olan büfe ise dikkat çekiyor. Kadın istihdamı konusunda önemli çalışmalara imza atan belediye, buradaki büfeyi de yine kadınlara emanet edecek. Büfeyi ilçedeki ihtiyaç sahip kadınlar işletecek. Böylelikle ilçedeki kadınlar için iş kapısı da açılmış olacak.

MUHTAR VE MAHALLE HALKINDAN ONAY ALINDI

Tam kapanma döneminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri projenin %40'nı tamamladı. Çınar Mahallesi Muhtarı Ayşem Möröy ve mahalle halkı ise projeye tam destek verdi. Möröy, "Belediye geldi bizimle görüştü. Projeyi bize sundu biz de onay verdik. Mahalle halkı da parkın dönüşümünden memnun" diye konuştu. Mahalle halkının talepleri doğrultusunda saha etüdü yapan ekipler ise alandaki beton zemini kırarak yeşil alan miktarını arttırmaya karar verdi. Parkın tamamı bittiğinde ise eskiden 906 metrekare olan yeşil alan 1080 metrekareye çıkarken 52 olan ağaç sayısı da 65'e yükselecek. 1280 adet çalı ve 24000 adet mevsimlik çiçeğin de parka kazandırılacağı çalışmalar kapsamında 40 metrekarelik de yeni havuz alanı yapılacak. Ekipler 2 haftadır devam eden çalışmalar sırasında herhangi bir ağaca zarar verilmediğini, hiçbir şekilde ağaç kesimi yapılmadığını vurgularken bazı ağaçların sağlıklarını korumak amacıyla gençleştirme budaması yapıldığını belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

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