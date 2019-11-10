Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım

10.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:38

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup ettiği karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli takımın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartını tutmayan Yunan oyuncu, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." dedi.

"BU ÜLKE İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Sloukas, "Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum" diye konuştu.