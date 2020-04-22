Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Yerel, Haber

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu öğretmeni, korona virüs sebebi ile evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılına özel olarak öğrencileri ile bir video hazırladı.

22.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:02
Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu

SAMSUN - Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu öğretmeni, korona virüs sebebi ile evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılına özel olarak öğrencileri ile bir video hazırladı. Videosunu Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen bayraklı çocuk fotoğrafları ile renklendirdi.

Bafra Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Suna Tümer Engin, Koronavirüs salgını tedbirleri sebebi ile evde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı kutlamaları kapsamında, okulun 7-D sınıfı öğrencileri ile Whatsapp üzerinden haberleşerek bir video hazırladı.

Suna Tümer Engin tarafından hazırlanan videonun senaryosunda, koronavirüs sebebi ile dışarı çıkamayıp evde kalan ve pencerelerden üzgün bir şekilde bayramı nasıl kutlayacağını düşünen çocukların, bayramı evlerinden kutlama kararı almaları, bayrama hazırlanmaları ve evlerinde bayramı kutlamaları sahnelendi. Çocuklar tarafından kamera ile çekilen videolar öğretmenleri tarafından montajlanıp müzik eklenerek klip haline getirildi.

Öğretmen Suna Tümer Engin ayrıca, üyesi olduğu Türkiye çapındaki bir okul yardımlaşma grubundan bayraklı çocuk fotoğraflarını göndermelerini istedi. Engin'in çağrısı büyük ilgi gördü ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bayraklı çocuk fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar videoya eklenerek, 23 Nisan coşkusu Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların duyguları ile büyüdü. Suna Tümer Engin, öğrencilerine ve Bafra Atatürk Ortaokulu Müdürü İsmail Erkanlıoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Suna Tümer sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, "Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizim okul kutlayacaktı. Hazırlıklara başlamıştık, üstelik bu sene 100'nci Yılını kutlayacağız. Korona virüs salgını nedeniyle maalesef mümkün olmadı. Ama aklıma bayramımızı sanalda olsa kutlayabileceğimiz bir fikir geldi. Sizlerde 81 ilden ayrı ayrı çocuklarımızın Türk bayrağı elinde Atatürk tişörtü ile de olabilir ve ya güzelce giyinmiş çizdiği bir bayram resmini de gösteriyor olabilir fotoğrafınızı özelden göndermenizi rica ediyorum. Seçilen 100 çocuğumuz hazırlanan slaytta yerini alacak ve bu slayt paylaşılacaktır." Sözlerine yer verdi. Paylaşımın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde çocukların gönderdiği resimlerle 23 Nisan videosu hazırladı.

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel kutlama videosu

Kaynak: İHA

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