Atatürk Ortaokulu'nda Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Atatürk Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim FuarıBaşkan Serkan Acar, öğrencilerin proje heyecanını paylaştıAtatürk Ortaokulu'nda TÜBİTAK'ın hibe destekleriyle 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Atatürk Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Başkan Serkan Acar, öğrencilerin proje heyecanını paylaştı

Atatürk Ortaokulu'nda TÜBİTAK'ın hibe destekleriyle 4006 Bilim Fuarı açıldı. Öğrencilerin bilimsel bakış açısı edinebilmeleri, sunum becerilerinin gelişmesi ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmeleri amacıyla düzenlenen fuarda toplam 79 öğrenci birbirinden değerli projelerini sergiledi. Fuarda 25 projenin 9'u araştırma, 7'si inceleme, 9'u tasarım projesi olarak yer aldı. Fuarda 19 danışman öğretmen görev yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin araştırma, tanıtım, yazılım, bilişim ve daha birçok alanda hazırladığı projeleri inceledi. Sınıfları tek tek gezen Başkan Serkan Acar, proje sahibi öğrencilerden de projeler hakkında bilgi aldı.

Her birinin çok değerli çalışmalar olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, öğrencileri başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre