Atatürk Orman Çiftliğinde ekilen Macar fiğinin ilk hasadı yapıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ekilen Macar fiğinin (yem bitkisi) ilk hasadının yapıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ekilen Macar fiğinin (yem bitkisi) ilk hasadının yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilk hasadı yapılan Macar fiğinin hayvancılıkla uğraşan başkentli çiftçilere yemlik balyalar halinde eşit bir şekilde hibe edileceği belirtildi.

Macar fiği ekimiyle hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek istediklerini aktaran Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şunları kaydetti:

"300 dekarlık Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bu yıl Macar fiğinin ilk hasadını yapıyoruz. Ekimi yapılan Macar fiği hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çiftçilere hibe edilecek. 2 bin 800 adef civarında balya elde etmiş bulunuyoruz. Ekimi yapılan Macar fiğinden elde edilen Macar fiği tohumunu da çiftçilerimize hibe olarak dağıtacağız. Önümüzdeki yıllarda da farklı ürünler ile devam edeceğiz. Bu sene için hasadı yapılan yemlik balyalar ve tohumlar çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak."

Kaynak: AA