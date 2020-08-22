Atatürk Orman Çiftliği'ne Sandıklı'dan patates alınacak
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Atatürk Orman Çiftliği'ne Sandıklı'dan patates alınacak

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'patates' konulu toplantıda, Atatürk Orman Çiftliği'nin patates alımı yapacağı açıklandı.

Atatürk Orman Çiftliği'ne Sandıklı'dan patates alınacak
22.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:00
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'patates' konulu toplantıda, Atatürk Orman Çiftliği'nin patates alımı yapacağı açıklandı. 

Sandıklı Kent Park'ta, Sandıklı Ziraat Odası'nın girişimleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'patates' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü Yener Yıldırım, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Tarım Hafızaları Başkanı Uğur Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salma, Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, İl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Patateste yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Atatürk Orman Çiftliği'nin patates alımı yapmayı planladığını, bunun için üreticiler ile istişare yapmak için toplandıklarını bildirdi. Acar, "Üreticilerle bilgi alış verişi yaparak, patates alınacak" dedi.Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü Yener Yıldırım da "Sayın Tarım ve Orman Bakanı'mızın talimatıyla Afyonkarahisar bölgemizdeki patates üreticilerinin sorunlarını yerinde dinleyerek, çözüm önerisi üretmek için bir toplantı düzenledik. Üretimde, satışta, pazarlamada ne gibi sorunlar var, yerinde dinledik. Bu sıkıntıları en kısa sürede çözmek için karar aldık. İnşallah çok yakın bir zamanda bu bölgedeki patates üreticilerimizin sıkıntılarını çözecek bir alım yöntemi belirleyip, çiftçilerimizin emeklerini kesinlikle karşılıksız bırakmayacağız. Ben üreticilerimize üretimlerine devam etmelerini, hiçbir şekilde üretimlerinin heba olmayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.'ÜRETİM MALİYETLERİNİN ÜZERİNDE BİR ALIMIMIZ OLACAK''Atatürk Orman Çiftliği patates alımı yapacak mı? Ne zaman başlayacak ve fiyatları ne olacak?' şeklindeki soruları da Yıldırım, şöyle yanıtladı: "Şu anda burada fiyatları ve alım yöntemlerini belirlemek üzere görüşme yaptık. Birkaç gün içerisinde alım şeklimizi, kriterlerimizi, şartnamelerimizi ortaya koyacağız. Bu şekilde ziraat odamız ile buradaki kooperatiflerimizle, birliklerimizle birlikte bu alımı gerçekleştireceğiz. Fiyat olayında tabii ki çiftçimizin emeğinin altında bir alım olmayacak. Üretim maliyetlerini çiftçimizden dinledik. Üretim maliyetlerini çıkardık. İnşallah üretim maliyetlerinin üzerinde bir alımımız olacak."

 


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

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