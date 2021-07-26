Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi (2)
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Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi (2)

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL RAPORUAnkara Adli Tıp Kurumu'nun Mehmet T. hakkındaki raporu savcılığa ulaştı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL RAPORU

Ankara Adli Tıp Kurumu'nun Mehmet T. hakkındaki raporu savcılığa ulaştı. Raporda Mehmet T.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Savcılık, ifadesi alınamayan Mehmet T.'nin rapor doğrultusunda tam güvenlikli hastaneye sevkini talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Mehmet T.'nin Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimine sevkine karar verdi. 

Öte yandan soruşturma kapsamında yangını gören bir tanığın ifadesi alındı. Görgü tanığının ifadesinde, şüpheli Mehmet T.'yi elinde yanan bir odun parçasıyla yarı çıplak bir şekilde yanan alanda gördüğünü, daha sonra alevlerin hızla yükseldiğini söylediği belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi (2) - Haberler
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