Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 12.10'da meydana gelen yangına ilk müdahale 12.20'de yapıldı.

Hacettepe bölgesindeki yangına ilk aşamada Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bölgede görev yapan su tankeriyle müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler de vakit kaybetmeden alana sevk edildi.

Bir helikopter, 9 arazöz ve 4 ilk müdahale aracıyla söndürme işçilerinin müdahale ettiği ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık