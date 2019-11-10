Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek

10.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:27

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçilere dağıtılmak üzere tohum üretimi yapacak.

Ankara ekonomisine ve çiftçiye katkı sağlayacak proje kapsamında büyükşehir ekipleri tarafından arazi temizlenerek, ekime hazır hale getirildi. 2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşan arazide Büyükşehir Belediyesi çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi (Macar fiği) tohumu üretecek. Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretimine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda tohumları kendisi üreteceği için de bütçesine katkı sağlayacak.

'DAHA SAĞLIKLI ETİ ANKARALILARLA BULUŞTURABİLECEĞİZ'Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, arazinin yıllar sonra kuruluş amacına uygun olarak kullanılacağını belirterek şöyle dedi:

"Bu alan bir süredir kullanılmıyordu. Son yapılan ihalede Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla, belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Atatürk Orman Çiftliği Yönetimi'ne de teşekkür ediyoruz. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini de yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız. Burada ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz."

Kaynak: DHA