Atatürk Orman Çiftliği Ankara'daki bazı taşınmazlarını kiraya verecek
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Atatürk Orman Çiftliği Ankara'daki bazı taşınmazlarını kiraya verecek

11.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:58
Atatürk Orman Çiftliği Ankara'daki bazı taşınmazlarını kiraya verecek

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı taşınmazlarını, otopark, rekreasyon alanı ve tarımsal üretim alanı olarak kiralayacak.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı taşınmazlarını, otopark, rekreasyon alanı ve tarımsal üretim alanı olarak kiralayacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti AOÇ'ye ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içinde bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki toplam 2 bin 681 metrekarelik taşınmaz otopark alanı olarak kiraya verilecek.

Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde bulunan toplam 35 bin 382 metrekarelik taşınmaz rekreasyon alanı olarak, toplam 35 bin 478 metrekarelik taşınmaz ise tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

Kiralama işi açık artırma usulüyle yapılacak. İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakı tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecek.

Her bir işin süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıl olacak.

Geçici teminat bedelleri

Tahmini bedeller aylık olarak otopark alanı için 8 bin 200 lira artı KDV, rekreasyon alanı için 59 bin 500 lira artı KDV, tarımsal üretim alanı için ise 22 bin 500 lira artı KDV olarak belirlendi.

Geçici teminat bedelleri ise otopark alanı için 29 bin 520 lira, rekreasyon alanı için 214 bin 200 lira ve tarımsal üretim alanı için 81 bin lira olacak.

Kati teminat, ihalede oluşacak her bir kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı olarak öngörüldü.

İhale AOÇ idare binasında yapılacak.

Teklif mektupları en geç 22 Şubat'ta, otopark alanı için saat 10.00'da, rekreasyon alanı için 13.30'da ve tarımsal üretim alanı için 16.00'da verilebilecek. Bu mektupların AOÇ Ticaret Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecek. İhaleler de bu saatlerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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