Son dakika haberleri! Atatürk ölümünün 83. yılında TBMM'de anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Tbmm'de düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Akar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi. - ANKARA