Atatürk Oltu'da etkinliklerle anıldı

Ulu Önder Atatürk ebediyete intikalinin 83.yıl dönümü münasebetiyle Oltu'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Sabah saat 08: 45'te Oltu Hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı çelenk sunumu yaptı.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya ve Kurum ve kuruluşların yöneticilerin katıldığı çelen koyma törenin ardında 09: 05 te Tİ işareti ile iki dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile birlikte çelen koyma töreni son buldu.

Ardından Kaymakamlığın konferans salonundaki programa geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Oltu Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazırlanan programla anıldı. - ERZURUM