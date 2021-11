Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (83) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adete müzeye çevirdi. Evinde tüm saatler, her zaman 09.05'i gösteren Kokeralp, "Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" dedi.

Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında memleketi Edirne'ye dönen 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, yıllardır topladığı Atatürk fotoğraflarını, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin duvarlarına asmaya başladı. Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. Çırak, son olarak Atatürk'ün sandalyeye oturmuş heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu.

Atatürk'ün fotoğrafları ve figürleriyle donattığı evinin her köşesine, hırsızlık olaylarına karşı kamera düzeneği koydurttuğunu belirten Çırak, "Çok eskiden beri hevesim vardı. Bütün evi Atatürk'le doldursunlar yine de doymuyorum. Çok seviyorum onu. Annemden, babamdan fazla seviyorum onu. Her sabah gelip onun heykelini seviyorum. Korkuyorum onu çalacaklar diye. Sırf bu sevgiden dolayı, çalınmalarına karşı her tarafa kamera koydurdum" dedi.