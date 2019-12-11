Atatürk Müzesi'ni 48 bin kişi gezdi

11.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:04

İzmit Belediyesi tarafından dünyanın en büyük Atatürk Müzesi olma özelliğine sahip olan "Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" sergisini açıldığı günden itibaren 48 bin 827 kişi ziyaret etti.



İzmit Belediyesi tarafından İzmit'e "Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 28 Ekim'de Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergiye İzmit başta olmak üzere Kocaeli geneli ve çevre şehirlerden vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Binlerce kişinin ziyaret ettiği müze 31 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacak. İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk'e ati 150 objenin ve 300 özel fotoğrafın yer aldığı sergiyi ziyaret edenler Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllara adeta bir yolculuk gerçekleştiriyor. 48 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin en yoğun ziyaretçileri arasında 17 bin 256 kişiyle İzmit ve çevre ilçelerdeki okullardan öğrenciler yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA