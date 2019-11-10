Atatürk, Muratlı'da düzenlenen törenlerle anıldı

10.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:24

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaymakamlık tarafından Atatürk'ü anma programı düzenlendi.



Hürriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ milletvekillerinin da mesajlarının okunduğu tören, Kültür Merkezi'nde devam etti. 'Atatürk' temalı resim sergisi ziyaretçilere açıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Erdal Özalp, "Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu, bize özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kazandıran, yurt ve millet bütünlüğünü koruyan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü. Neden Atatürk? Çünkü Atatürk yüzyıllar boyunca Türk toplumunu çöküntüye sürükleyen tarihsel ve sosyal şartların son döneminde yetişmiş, yıkılış nedenlerini apaçık görmüş, kurtuluş çarelerini kesin biçimde ortaya koymuş bir vatan evladıdır. Türk milletinin yeni dünya görüşüne göre yetiştirilmesini, yani çağdaşlaştırılmasını istemiş, bu uğurda çaba harcamış bir devlet adamıdır. Anafartalar'da, Conk Bayırı'nda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İnönü'de göğsünü düşman mermisine siper etmiş, Doğu Anadolu'da Mehmetçikle omuz omuza süngü sallamış ünlü bir asker, büyük bir komutandır. Atatürk yaptıklarıyla, konuşmalarıyla, davranışlarıyla örnek olmuş, cumhuriyete, demokrasiye bağlılığı, bilim yolunda ilerlemeyi, çağdaş olmayı, yenilikleri benimsememizi, çok çalışmamızı, devleti ve milleti güçlü kılmamızı istemiştir. Bu sebepledir ki Atatürk yeniliktir, Atatürk ışıktır, Atatürk yükseliştir. Yalnızca 10 Kasımlarda değil, düşünce ufkumuzda Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere kazandırdıkları, yükledikleri sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde Büyük Önder'in kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesillere ulaştırabiliriz. Ünlü bir devlet adamının dediği gibi Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar, önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır. Sözlerimi tamamlarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir saygı ve sevgiyle, minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun Ata'm. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.



Ardından Mithatpaşa Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Naciye İşcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. 'Atatürk'ün bir saati vardı' adlı oratoryo sahnelendi ve şiirler okundu. Ödül töreni ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin söylenmesinin ile program sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA